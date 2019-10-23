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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde anaokulu öğrenci velileri tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için kermes düzenlendi.

23.10.2019 15:52Barış Pınarı Harekatı'na destek
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde anaokulu öğrenci velileri tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için kermes düzenlendi.
İlkadım Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenci velilerinin hazırladıkları gıda ürünleri satışa çıkartıldı.
Okul Müdürü Havva Andıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Öğrenci velileri tarafından destek amaçlı kermes düzenlediklerini anlatan Andıç, amaçlarının öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve vatan sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.
Andıç, kermese yoğun ilgi gösterildiğini ve elde edilecek kazancın Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağını sözlerine ekledi.
Farklı okullardan öğrencilerinde katılım gösterdiği kermeste, anaokulu öğrencileri asker kıyafetiyle satış yaparken, zaman zaman asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Dörtyol, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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