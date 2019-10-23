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Barış Pınarı Harekatı'na destek

Taşova'da ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için kermes düzenledi.

23.10.2019 16:20Barış Pınarı Harekatı'na destek
Taşova'da ilkokul öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için kermes düzenledi.
Şehit Ferhat Bolat İlkokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde gerçekleştirilen kermeste öğrenci velilerinin hazırladıkları gıda ürünleri satışa çıkartıldı.

Okul Müdürü Mustafa Özçifçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Veliler tarafından destek amaçlı kermes düzenlendiğini anlatan Özçifçi, amaçlarının öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve öğrencilere vatan sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

Özçifçi, kermese yoğun ilgi gösterildiğini ve elde edilecek kazancın Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlanacağını sözlerine ekledi.

Barış Pınarı Harekatı, Taşova, Güncel

Kaynak: AA

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