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Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı Norbert Hofer, Mehmetçik'e destek veren Veli Kavlak ile ilgili, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok." dedi.

16.10.2019 17:33

Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer, Avusturya Milli Takımı'nda da oynayan Veli Kavlak'ın, Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için "vatandaşlıktan çıkarılması" gerektiği yönünde skandal bir açıklama yaptı. Hofer, "Avusturya Milli Takımı'nı temsil etmiş bir oyuncunun bunu yapması yanlış. Bu adamın Avusturya'da işi yok. Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu durum, Türklerin entegre olmayı reddettiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

31 KEZ MİLLİ OLDU

Höfer ayrıca konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'na destek için Avusturya'da bir yürüyüş yapan gurbetçilerin fotoğrafını gösterdi. Viyana doğumlu olan Veli Kavlak, Avusturya Milli Takmı'nın formasını 31 kez giyerken 2011 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Geçirdiği sakatlığın ardından 2018'de siyah-beyazlı takımdan ayrıldı ve kulüp bulamadı.

(Sporx)

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Veli Kavlak'a şok sözler: Vatandaşlıktan çıkarın

Barış Pınarı Harekatı, Veli Kavlak, Avusturya, Spor

YORUMLAR(11)
MALATYALI:Ne mutlu TÜRKÜM diyene...Yaşasın ırkımın turan ülküsü...
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ATİLA:Hiristiyanlar yahudiler ve avrupalilar ULAN ezeldenberi sevmezdiniz bundan sonra sevmessinizde olur. Iki yüzlü arapla ders verme zamani.
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BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK:Hiç bir zaman ne yahudi nede Hıristiyanlar Müslümanları sevmezler onlar birbirlerinide sevmez söz konusu Müslüman olunca kenetlenirler şunuda unutmayalım imanlı olanla imansız olanların arasında vark vardır oda şu ALLAH var gam yok onlar istediği kadar topuyla tüfeği ile gelsinler bizde bu iman oldukça bizi kimse deviremez birazcık müslümanlar kenetlense bir yumruk gibi olsak kimsenin gücü yetmez yetmeyecekde bu oyunları kıyamete kadar devam edecek ama ALLAH nurunu tamamlayacak o kafir toplumuna cehennem kalacak
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NESLİHAN:Cikarci almanya avusturya hollanda fransa vs vs vs. 65 yildir yapmadiginiz isleri bizlere yaptirdiniz, üstüne ucuza calistirdiniz. O zaman ses seda yok, ne zaman vatanimizi savunduk bizleri kalles yaptiniz. Siz ne anlarsiniz lan terörden saldiridan!
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XXL:Evet bencede yok kulübesine geri yollanmasi lazim
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KARA:TÜRKİYE DE BÜTÜN YABANCILARI GÖNDERSİN O ZAMAN
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HINCINI GELECEĞE SAKLAYAN ADAM:Çok güzel olur. Bilhassa yabancı şirketleri göndersek enfes olur.
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BLACK SWORD:Balkanlarda ve Orta Avrupa da Macar soydaşlarımızla, Yakın Asya da Pakistan ile ilişkilerimiz daha çok artırılmalıdır ve bir an önce Suriyeliler için sınır kapıları açılmalı,Yunanı ve italyan ı mülteci a kınından koruyan ege denetimlerine son verilmelidir!
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ADINIZI YAZIN:Auvrupa Kristiyan ve yahudiler ULAN ezelden Beri biz Türkleri zaten sevmezdininIz bundan sonrada sevmesseniz ne olur. Iki yüzlü Araplara Adam gibi bir ders verme zamani geldi.
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MALUM KEMAL:Veli Kavlak adam gibi adammış o zaman..
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