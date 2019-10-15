Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Osmaniye'de engelli toplulukları ve öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

15.10.2019 17:52
Osmaniye'de engelli toplulukları ve öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Kadirli Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelli Koordinasyon Merkezi üyeleri ile Şehit Polis Emre Yalçın Anaokulu öğrencileri, harekata destek vermek için Türk bayraklarıyla yürüdü.
Mehteran takımının marşlarla eşlik ettiği yürüyüşte, öğrenciler temsili asker kıyafetleri giydi.
Merkezin Müdürü Rıfat Seki, Kadirli Kaymakamlığı önünde son bulan yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan savunmasında görev alan güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

Barış Pınarı Harekatı, Osmaniye, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:19 YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan siviller defnedildi
19:17 Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (8)
19:14 Spor hataysporlu futbolculardan asker selamı
19:13 Şentop: "Uluslararası siyasette yaptırım sonuç alıcı bir yol değildir"
19:13 Farkındalık için gözleri kapalı yürüdüler
19:13 İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu
19:13 Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişiye gözaltı
15.10.2019 19:20:35