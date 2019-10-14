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"Barış Pınarı Harekatı"na engellilerden destek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehter Takımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek amacıyla bir konser verdi.

14.10.2019 18:40
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Mehter Takımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek amacıyla bir konser verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören gençlerden oluşan Engelli Mehter Takımı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla belediye önünde gösteri sundu.
Duygu dolu anların yaşandığı konser sırasında vatandaşlar sık sık tekbir getirerek, harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine dua edip, desteklerini dile getirdi.
Konseri izleyen vatandaşlar "Kalbimiz, ruhumuz sınırın öbür tarafındaki askerlerimiz için atıyor. Allah onların ayağını taşa değdirmesin. Bir an önce operasyonu tamamlayarak sağ salim ülkemize dönmelerini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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