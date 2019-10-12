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Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "zalimler birleşiyor" diyerek hakaret eden Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.10.2019 17:03Barış Pınarı Harekatı'na hakaret eden meclis üyesi tutuklandı
Kocaeli'nin Dilovası İlçesi Belediye Meclisinde Barış Pınarı Harekatı'nı "zalimler birleşiyor" diyerek hakaret eden Saadet Partili Belediye meclis üyesi M.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Başkan Hamza Şayir'in harekata yönelik destek mesajlarına Saadet Partisi Meclis Üyesi M.D. tepki gösterdi. Harekata ağır ifadelerle karşı çıktığını belirten M.D.'nin açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan M.D. ifadesinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Saadet Partili Meclis Üyesi M.D., sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Dilovası, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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