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Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Mersin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

12.10.2019 14:01Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
Mersin'de Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır ötesinde gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı akabinde terör örgütüne müzahir şahıslarca sosyal medya aracılığıyla PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen ve yine yapılan harekata karşı halkı kışkırtmaya yönelik paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik Mersin il merkezinde ve Tarsus ilçesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince sosyal medya platformlarının sürekli takip edildiği kaydedildi. - MERSİN

Barış Pınarı Harekatı, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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