Barış Pınarı Harekatı'na işgalci diyen emekli öğretmen gözatına alındı

Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, sosyal medyadan Türk ordusunu işgalci olarak nitelediği gerekçesiyle gözaltına alınan emekli öğretmen serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada, işgalci olarak nitelemelerde bulunan zanlıya yönelik çalışma yaptı.

Yapılan takibat sonrası emekli öğretmen S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Kaynak: AA