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Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandaya 13 gözaltı

Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı, halkı eylem için sokağa çağırdığı ve terör örgütü PKK yandaşı olduğu öne sürülen şahıslara yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 08:52Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandaya 13 gözaltı
Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı, halkı eylem için sokağa çağırdığı ve terör örgütü PKK yandaşı olduğu öne sürülen şahıslara yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya hesaplarından kara propaganda yapan, güvenlik güçlerinin itibarını zedelemek için kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen 16 kişi tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları sosyal medya hesaplarından takibe başladı. Sanal terör ekipleri yaptığı çalışmada 16 şahsın halkı Barış Pınarı Harekatı'na karşı sokakta eylem yapmaya çağırdığı, Türkiye'nin terörle haklı mücadelesini itibarsızlaştırmaya çalışıldığını belirledi. Polis bu tespitler üzerine bugün şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda özel harekat polisleri belirlenen evlere tek tek girdi. 16 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ise terör örgütü PKK paçavrası, bölücü terör örgütü mensuplarının fotoğrafları, 1 pompalı tüfek ve 1 üzerinde örgütsel obje ve yazı bulunan saat ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. - ADANA

Barış Pınarı Harekatı, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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