Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama: Türkiye-Suriye ilişkileri güçlenmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TSK'nın Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır" demişti. Açıklamaları ile okları üzerine toplayan Akıncı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan da sert tepki göstermişti. Türkiye'nin imzaladığı anlaşmalar sonrası ilk kez konuşan Akıncı, "Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilerek güçlenmesi kalıcı barış ve huzur için gereklidir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINDA HİÇBİR TEHDİT KALMAMALI"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, Suriye'de varılan mutabakata yönelik açıklamalarda bulundu. Akıncı "ABD'nin sergilediği kaba üslubun tasvip ve hazmedilmesi elbette imkansızdır. Nihayetinde gerek ABD gerekse Rusya ile yürütülen diplomasinin sonuç vermesi ise olumlu bir gelişme olmuştur" diyen Akıncı, şimdi kanımca olması gereken, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılması, bu bütünlük içinde Türkiye'nin sınırlarına yönelik hiçbir tehdidin kalmaması, Suriye topraklarında bunun güvencesinin bizzat Suriye'nin kendisinin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KIBRIS HALKI İÇİN ÖNEMLİ"

Akıncı, Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilerek güçlenmesi kalıcı barış ve huzur için gereklidir düşüncesini de dile getirdi. Suriye'den başlayarak Türkiye'nin tüm bölge ülkeleri ile olan ilişkilerinin düzelmesi, AB ile yaşanan sorunların giderilmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade eden Akıncı, ilişkileri güçlü olan bir Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkı için de önem taşıdığını vurguladı.

"KIBRIS, TÜRKİYE'NİN TERÖR BELASINDAN ARINMIŞ OLMASINDAN BAŞKA BİR ŞEY İSTEYEMEZ"

Akıncı, "Bilinmesini isterim ki Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak, Türkiye'nin güvenli sınırları içinde, terör belasından arınmış, mutlu ve huzurlu bir ülke olmasından başka bir şey istemez. Elbette bunun nasıl sağlanabileceği konusunda farklı fikirler olabilir; ama bu farklı düşünceler en ağır hakaret ve tehditlere maruz kalmayı hak etmemektedir. Bunu yapmaya da kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Toplumu bölücü, bir kısmını ötekileştirici söylemlerden de artık vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Akıncı, bu tür söylem ve yaklaşımların kimseye yararı olmadığını belirtti ve yaşananların yargısının elbet tarihin vereceğini kaydetti.

Bu süreçte söylediklerinin seçime endeksli olarak yorumlanmasının hiçbir anlamı olmadığını ifade eden Akıncı, "hayat, seçimden ibaret değildir. İnsan hayatının kazanılması ise seçim kazanılmasından çok daha değerlidir"dedi.

RUM TARAFIYLA İLİŞKİLER

"Birçok defalar ifade ettim: Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde iki kurucu devlete dayalı federal bir çözüm ve uluslararası hukuk içinde, kendi özgün kimlik ve kişiliğini koruyarak Avrupai çağdaş bir yaşamı arzulamaktadır. Kıbrıs Türk halkı gelecekte Kıbrıs Rum tarafı ile eşitlikçi bir ilişki içinde olmayı arzular ve onların azınlığı olmayı istemezken, Türkiye ile de sağlıksız ve dengesiz bir ilişkiyi asla onaylamamaktadır. Bu açıdan Kıbrıs Türk halkına tepeden bakan, amir-memur ilişkisini çağrıştıran tutum ve davranışları halkımız tasvip etmemektedir. Halkımız karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı, medeni bir ilişki istemektedir.

NE OLMUŞTU?

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermeyip, harekatın bir an önce bitmesi gerektiğini söyleyip, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır." dedi.