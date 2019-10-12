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Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlandı.

12.10.2019 12:48Barış Pınarı Harekâtı'na katılan Kahraman Komandolardan mesaj var
Barış Pınarı Harekatı'na katılan Kahraman Komandoların mesajı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yayımlandı. Morallerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu belirten Kahramanlar, bölgeden terör unsurlarını temizleyeceklerini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolar yayınlanan videoda Türk milletine ve ailelerine mesaj verdi. Morallerinin ve motivasyonlarının oldukça iyi olduğunu belirten Kahraman askerler, terör unsurlarını bölgeden temizleyeceklerini söyleyerek ailelerine selam gönderdi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Politika

Kaynak: İHA

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