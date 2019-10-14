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Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek yürüyüşü

Batman'ın Sason ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla destek yürüyüşü düzenlendi.

14.10.2019 18:12Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek yürüyüşü
Batman'ın Sason ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek amacıyla destek yürüyüşü düzenlendi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneğince "Mehmetçik'e Destek için Sen de Gel" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılmak üzere ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüşe geçti.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne kadar yürüyen vatandaşlar, yürüyüş boyunca "Kahrolsun PKK", "En büyük asker bizim asker" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
Yürüyüş kapsamında ilçedeki spor salonunda harekatın başarıyla sonuçlanması için Fetih Suresi okundu, dua edildi.
Yürüyüşe, Kaymakam Abdullah Özadalı, 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı İsmet Demirgürelli, İlçe Emniyet Amir Mehmet Murat Sudagezer, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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