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Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurduARDAHAN - Ardahan'dan Ahmet Erdoğan "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak amacı ile askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.

16.10.2019 00:44
Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu
ARDAHAN - Ardahan'dan Ahmet Erdoğan "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak amacı ile askerlik şubesine giderek gönüllü askerlik dilekçesi verdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Ardahan'dan.
Sivil Savunma müdürlüğünde çalışan Ahmet Erdoğan, Ardahan Askerlik Şubesine giderek, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.
Şube çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, "Bugün gururla ve onurla bayrağını taşıdığım Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak Barış Pınarı Harekatına katılmak için Ardahan Askerlik şubesine müracaat ettim. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız bizleri çağırır. Bizde seve seve oradaki kardeşlerimizle beraber cansiperane şekilde savaşırız." Dedi.
Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için Askerlik şubesine başvurdu

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Ardahan, Genel

Kaynak: İHA

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