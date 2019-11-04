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Barış Pınarı Harekatı'na "marşlı" destek

Gaziantep'te lise öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan koro, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek için marşlar söyledi.

04.11.2019 20:08
Gaziantep'te lise öğrencilerinin katılımıyla oluşturulan koro, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek için marşlar söyledi.
Şahinbey Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki 9 lisede eğitim gören bin 270 öğrencinin katılımıyla koro kuruldu.
Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk konserini veren öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi, asker selamı ile Mehmetçiğe destek oldu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, milli birliği ve beraberliği tek yürekte hissetmek istediklerini belirterek, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bize umut veriyor ve geleceğimize daha ümitle bakmamıza vesile oluyor. " dedi.
Öte yandan, konserin ardından emekli vali Adnan Yılmaz tarafından öğrencilere konferans verildi.
Etkinliğe, Şahinbey Kaymakamı Cemalletin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve öğretmenler katıldı.
Barış Pınarı Harekatı'na

Barış Pınarı Harekatı, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: AA


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