Haberler » Güncel » 'Barış Pınarı Harekâtı'na mehterli destek

"Barış Pınarı Harekâtı"na mehterli destek

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi.

10.10.2019 17:57
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na mehterli destek geldi.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan "Barış Pınarı Harekatı"na destek için merkezi anons sisteminden mehter marşı yayınlattı.

Belediye bünyesinde kullanılan araçların ve Belediye hizmet binasının bayraklarla donatılması talimatı veren Başkan Şahiner, tüm Sungurlulara ordumuza destek için ev ve iş yerlerine bayrak asmaları ricasında bulundu. - ÇORUM

Barış Pınarı Harekatı, Sungurlu, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:41 Sultanbeyli'de polis aracından kaçan şüpheli yakalandı
19:40 Temelli: "Suriye'nin siyasi geleceğine Suriye halkları karar vermeli"
19:38 Alanya'da esrar operasyonu
19:38 Aziz Vlas'ın mezarı inanç turizmine kazandırılacak
19:36 Türk Kızılayın rekortmenleri İzmir'de ödüllendirildi
19:34 Yaban hayatı "fotokapan"la görüntülendi
19:32 Hatay'da iş hanında yangın
10.10.2019 19:42:39