Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Evlik köyündeki bir tepeye, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak ve şehitleri yad etmek amacıyla Türk bayrağı dikildi.Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak amacıyla muhtarlık öncülüğünde harekete geçen Evlik köyü sakinleri, bölgedeki en yüksek tepeye "Önce Vatan Tepesi" adını verdi ve buraya 26 metre yüksekliğindeki direkle Türk bayrağı çekildi.Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik ve şehitler için dalgalanacak bayrağın göndere çekilmesi için tören düzenlendi.Törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, burada yaptığı konuşmada, Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından aldığını hatırlattı.Türk bayrağının şehit ve gazilerin kanıyla göndere çekilebildiğini dile getiren Alkan, "Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karış toprağında bayrağımız dalgalanmakta. Bu, bu toprakların ucuz elde edilmediğini, bir bedel ödendiğini göstermekte. Bu vatan için bayrak için ezanlar için canını, kanını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum." dedi.Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de Barış Pınarı Harekatı'nın bayrak ve toprak meselesi olduğunu, Türk milletinin her daim ordusunun yanında bulunduğunu söyledi.Köy muhtarı Erdoğan Uysaler de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak istediklerini belirterek, "Vatan için Evlik köyü olarak her zaman askerlerimizin yanındayız. Allah askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun ve Jandarma Komutanı Teğmen Nuri Uyar katıldı.