Barış Pınarı Harekatı'na verilen arada 2'nci gün

ABD ile varılan mutabakat perşembe akşamı saat 22: 00 itibariyle yürürlüğe girdi. Verilen arada bugün ikinci gün. Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre 36 saatte teröristler 14 taciz atışı yaptı. Öte yandan bakanlık, Fırat'ın doğusunda hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. Güvenli bölge için harekata 120 saat mola verilirken Türkiye sözlerin yerine getirilip getirilmediğini izliyor. ABD ile mutabakat dışında Münbiç, Ayn El-Arab ve Kamışlı düğümü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le çözülmeye çalışılacak. TSK ve Suriye Milli Ordusu ise ABD'nin bir oldu bitti ile rejim ve Rusya'ya bıraktığı Münbiç sınırında Türkiye'den gelecek harekat emrini bekliyor.ABD ile mutabakatın ardından gözler 22 Ekim'de Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin zirvesine çevrildi.Görüşmede Erdoğan'ın Suriye halkının umutlarına vurgu yapması bekleniyor. Çünkü hudut hattında halkın istemediği her 'çözüm', yeni göç dalgalarına neden olacak.ABD ile varılan anlaşma sahada uygulanıp terör örgütü 32 kilometre derine çekilirse Türkiye geniş bir bölgeyi operasyon gereği duymadan terörden arındırmış olacak. PKK'nın çekilip çekilmediği istihbarat İHA'larıyla anlık takip ediliyor. ABD'ye verilen 5 günlük süre, salı günü saat 22: 00 itibariyle sona erecek. Her şey yolunda giderse terör örgütünden arınmış olan bölgede saha temizliğine başlanacak. Teröristlerin açtıkları tüneller, çukurlar kapatılacak. Türkiye'ye karşı yapılan toprak yığınlar yerle bir edilecek. Saha temizliğinin ardından bölge sivil yaşama uygun hale getirilecek.Son aşamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi, Suriyelilerin hayatlarına devam edebilmeleri için imardan sağlığa kadar her alanda adımlar atılacak.(İHA)