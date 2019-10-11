Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabında 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır' başlığıyla yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız, 11 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

TOPLAM ŞEHİT SAYISI 4 OLDU

Tel Rıfat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen havan saldırısında 2 askerimiz şehit olmuş, 3 askerimiz de yaralanmıştı. Dün gece de çatışmadaSözleşmeli Er Ahmet Topçu şehit olmuştu. Bakanlığın son açıklamasıyla birlikte harekatın başından bu yana şehit asker sayısı 4'e yükseldi.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NDAN 6 SAVAŞÇI ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat Nehrinin doğusunda teröristlerle mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndan operasyon başından beri (SMO) 6 savaşçı şehit oldu.