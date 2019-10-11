Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında devam eden operasyonlarda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

11.10.2019 18:00Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında devam eden operasyonlarda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:31 CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: Hoşt Amerika, puşt Amerika
18:30 Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye Milli Ordusu'ndan 2 savaşçı şehit oldu
18:30 Serinlemek için çaya giren çocuk boğuldu
18:30 Erken yaşta evliliklere dikkat çekmek için sergi açtılar
18:30 Manisa salihlili sivil şehit toprağa verildi
18:30 Tekstilkent esnafından aidat ve otopark ücreti eylemi
18:30 Beykoz'da sağlık ocağında dehşet saçtı yeniden
11.10.2019 18:33:07