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Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını bildirdi.

11.10.2019 02:21Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, üç askerin de yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 10 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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