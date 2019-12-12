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Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 104 PKK/YPG'li teröristten 99'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 5 teröristin işlemleri ise devam ediyor.

12.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:35Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 104 PKK/YPG'li teröristten 99'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 5 teröristin işlemleri ise devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütü üyesi 104 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından haklarında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme" suçlarından işlem başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve adli işlemleri tamamlanan 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimlerince tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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