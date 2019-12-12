Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı - Haber

Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı

Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 104 PKK/YPG'li teröristten 99'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 5 teröristin işlemleri ise devam ediyor.

12.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:55Barış Pınarı Harekatı'nda 104 terörist yakalandı
'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanan 104 PKK/YPG'li teröristten 99'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 5 teröristin işlemleri ise devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG terör örgütü üyesi 104 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılığı tarafından haklarında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme" suçlarından işlem başlatılan ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri vasıtasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve adli işlemleri tamamlanan 99 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimlerince tutuklandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:28 Katar ve Malezya'dan iş birliği için üst düzey komisyon kurma kararı - Haber
17:27 Bebeğini düşürmesi için gasp süs verilerek dövülen anne: evliliğe zorlamadım - Haber
17:26 Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:25 Durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü - Haber
17:25 Şanlıurfa suikast için gelen teröristle irtibatlı 6 kişi gözaltına alındı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
16:25 Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı - Haber
15:29 HDP il binası önünde oturma eylemi yapan kadının oğlu, PKK'dan nasıl kaçtığını anlattı - Haber
12.12.2019 17:29:11