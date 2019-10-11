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Barış Pınarı Harekatı'nda 13 köy terörden arındırıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 köyün terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiği aktarıldı.

11.10.2019 18:20Barış Pınarı Harekatı'nda 13 köy terörden arındırıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 köyün terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiği aktarıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın doğusuna düzenledikleri Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki 13 köyün terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendiği öğrenildi. Terörden arındırılan köylerin isimlerinin, El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto, Tel Halef ve Asfar olduğu belirtildi.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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