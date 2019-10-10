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Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı.

10.10.2019 20:25Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat kapsamında toplam 174 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu" denildi.

Görüntü dökümü:

Hava harekatına ilişkin görüntü

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA,



Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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