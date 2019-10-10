Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınar Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekâtında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekâtın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." dedi.

11 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 köy terörden arındırıldı. Gün içinde Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Resulayn'daki Kişto köyü ve Aşağı Kişto KöyüYPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.