Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'nda 19 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 19 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

10.10.2019 20:46Barış Pınarı Harekatı'nda 19 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatında 19 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğu kaydedildi.
Bu arada, Bakanlığın Twitter hesabında, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının gece uçuş görüntülerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:54 Malatya'da akrabalar arasında miras kavgası: 4 yaralı
20:52 Mısır devriminin sembol ismine hapiste işkence
20:51 Kadınların da tribünden izlediği maçta İran, Kamboçya'yı 14-0 yendi
20:49 Sekiz asırlık çivisiz camide Mehmetçik için dua ettiler
20:48 Manisa salihli'de şehit acısı
20:46 Barış Pınarı Harekatı'nda 19 terörist daha etkisiz hale getirildi
20:46 Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: "Bu operasyon, bazı koalisyon ortaklarının,...
10.10.2019 20:56:11