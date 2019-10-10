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'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (10)

TSK VE MSO KONVOYU AKÇAKALE'YE ULAŞTIBarış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri ile araçlarından oluşan konvoy, SUriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.

10.10.2019 23:04'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (10)

TSK VE MSO KONVOYU AKÇAKALE'YE ULAŞTI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri ile araçlarından oluşan konvoy, SUriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçları ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gelen TSK'ya ait zırhlı araçlara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Akçakale'deki üs noktasına giriş yapan TSK ve SMO'ya ait asker ve araçların Fırat'ın doğusundaki kara harekatına katılacakları belirtildi.



Akçakale, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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