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'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)

AKÇAKALE'YE ROKET VE HAVAN İLE SALDIRIŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

10.10.2019 14:50'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (5)

AKÇAKALE'YE ROKET VE HAVAN İLE SALDIRI

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. İlçe merkezine peş peşe düşerek patlayan roket ve havanların şarapnel parçaları bazı vatandaşların yaralanmasına neden oldu. Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı. İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

Hasan KIRMIZITAŞ- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),



Akçakale, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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