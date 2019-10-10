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'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (8)

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor.

10.10.2019 17:33'Barış pınarı harekatı'nda 2'nci gün (8)

TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILAN KÖY SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da ilerleyişini sürdürüyor. Çatışmaların yaşandığı bölgede, daha önce terör örgütlerinden alınan El Yabse, Tel Fander, Tabatin, Meşrefi köylerine yenileri eklendi. Askerler Tel Abayad'ın doğusunda bulunan Bir Aşık ve Hamidiye köylerini de terör unsurlarından arındırdı.



Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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