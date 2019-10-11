Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! Teröristler böyle yakalandı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapılıyor. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342'ye yükseldi. Harekat kapsamında bugün Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü ile Resulayn'ın Tel Halef ve Asfar Neccar köyleri teröristlerden kurtarılırken terörden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

14 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Halave köyü, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Dünkü operasyonlarda Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini belirterek, ''Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Bu arada terör örgütü YPK/PKK'nın, Tel Abyad ilçesindeki pususunda Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 4 savaşçı şehit oldu.

YPG KİLİSEYİ ÜS OLARAK KULLANIYOR

Güvenlik kaynaklarına göre YPG, Tel Abyad'da bir kiliseyi karargah olarak kullanmaya başladı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST CANLI YAKALANDI

Barış Pınarı Harekâtı'nın üçüncü gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 342'ye yükseldi, birçok terörist ise canlı yakalandı.