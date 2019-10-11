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'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (12)

TERÖRİSTLERE AİT UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ, TAM İSABETLE VURULDUMilli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

11.10.2019 22:03'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (12)

TERÖRİSTLERE AİT UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ, TAM İSABETLE VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Ayrıca, o anlara ait görüntüler de paylaşımda yer aldı.

Fatih POYRAZ/ANKARA,



Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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