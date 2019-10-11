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'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (7)

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALI'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi.

11.10.2019 16:41'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (7)

SURUÇ'A HAVANLI SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALI

'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine, Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Suruç'a bağlı Çaykara köyüne havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile 1 tarım işçisi şehit oldu, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sınırdaki Türk topçuları ise havan mermilerinin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Can EROK/SURUÇ (Şanlıurfa),



Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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