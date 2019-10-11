'Barış pınarı harekatı'nda 3'üncü gün (8)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği'nce Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden Suruç ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda 2 kişinin şehit olduğu, 3 kişinin de yaralandığı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim'de başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı' harekatı sırasında 11.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca ilimiz Suruç ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu Çaykara Mahalle Muhtarı Halil Yağmur ve Şıh Güzel şehit oldu, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavilerine devam edilmektedir. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

SİVİL ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

'Barış Pınarı Harekatı' sürdürülürken, dünden bu yana teröristlerce havan ve roketler ile düzenlenen saldırılarda şehit olan sivil sayısı toplamda 9'a yükseldi.