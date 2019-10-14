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Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (2)

CEYLANPINAR'A ROKET DÜŞTÜTürkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunca kontrolü ele geçirilen Ceylanpınar'ın...

14.10.2019 15:35Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (2)

CEYLANPINAR'A ROKET DÜŞTÜ

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunca kontrolü ele geçirilen Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinde geceden bu yana çatışmalar yaşanıyor. Terör mevzileri topçu birliklerinin atışlarıyla ve uçakların yaptığı bombardımanlarla imha edilmeye devam ediyor. Yaşanan çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükselirken, halkın büyük kısmının ayrıldığı Ceylanpınar, silah sesleriyle yankılanıyor.

Öte yandan Resulayn'dan ateşlenen bir roket mermisi ise sınırı aşarak Ceylanpınar'daki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evin terasına düştü. Kimsenin olmadığı evde yaralanan olmadı.

Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),



Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Güncel

Kaynak: DHA

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