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Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (3)

SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN HAREKATA DESTEKTürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısına gelen Suriyeli aşiret liderleri, basın açıklaması yaptı.

14.10.2019 16:07Barış pınarı harekatı'nda 6'ncı gün (3)

SURİYELİ AŞİRET LİDERLERİNDEN HAREKATA DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısına gelen Suriyeli aşiret liderleri, basın açıklaması yaptı. Aşiret liderleri adına konuşan Ebu Ahmet, "Türkiye'nin yaptığı harekatı destekliyoruz. Bir an önce Suriye'de olan örgütlerin temizlenmesi, tek amacımız. Vatan çok tatlı, vatanımıza dönmek istiyoruz" dedi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa),



Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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