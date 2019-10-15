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Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (3)

KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRITürk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi.

15.10.2019 12:56Barış Pınarı Harekatı'nda 7'nci gün (3)

KIZILTEPE'YE HAVANLI SALDIRI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye kasabasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi'ne havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralalanlar olurken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kızıltepe Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Olay yerinden görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ- Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin),

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Barış Pınarı Harekatı, Kızıltepe, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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