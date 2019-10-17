Barış Pınarı Harekatı'nda 702 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu."

SURİYE MİLLİ ORDUSU 71 ŞEHİT VERDİ

Suriye Mili Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, 71 askerini şehit verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 9. gününde devam ediyor.

SMO, Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerle gün içinde girilen şiddetli çatışmalarda 7 şehit verdi. Yaralanan 20 SMO askeri tedavi altında alındı.

Böylece harekatın başından bu yana SMO'nun 71 askeri şehit olurken, 207 askeri yaralandı.

HAREKAT DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ile BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 oldu. TSK'ya aitl ateş destek unsurları da terör örgütüne ait mühimmat depolarını vurmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti. Suriye'nin Rakka ve Tabga bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER 40'I GEÇTİ

Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.

Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, "DAEŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.