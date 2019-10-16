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Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (4)

MARDİN'DEKİ 156 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

16.10.2019 16:54Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (4)

MARDİN'DEKİ 156 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 okulda eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı. 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili güvenlik önlemleri kapsamında, Mardin'in 3 ilçesindeki 156 okulda eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mardin ilimiz Nusaybin ilçesindeki tüm okullarımız ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulumuzda 17-18 Ekim 2019 tarihlerinde 2 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi.



Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu, Mardin, Güncel

Kaynak: DHA

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