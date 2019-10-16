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Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (5)

RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor.

16.10.2019 17:17Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (5)

RESULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çatışmalar sürüyor. 3 koldan gerçekleştirilen operasyonda, öğleden sonra, Resulayn'ın güney bölgesinde bulunan gümrük kapısı yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı. Kenar mahallelerde yürütülen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 6 keskin nişancı, etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise sağ ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri, Resulyan'ın güneyindeki Aliye ve Hırbet Naime köylerini ele geçirdi. Zaman zaman şiddetli çatışmaların olduğu kent merkezindeki çırçır fabrikasında yangın çıkması üzerine Resulayn'ın duman altında kaldığı görüldü.

Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),



Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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