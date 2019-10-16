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Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (7)

ŞIRNAK'TA 55 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında 2 gün ara verildi.

16.10.2019 23:36Barış Pınarı Harekatı'nda 8'inci gün (7)

ŞIRNAK'TA 55 OKULDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan köylerde eğitime Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında 2 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizdeki Suriye sınırında bulunan 55 okulumuzda 2 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -



Barış Pınarı Harekatı, Şırnak, Silopi, Cizre, Güncel

Kaynak: DHA

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