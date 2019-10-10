Haberler » Güncel » Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), harekata destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi. Tel Abyad ve Resulayn'da toplam 11 köy terörden arındırıldı.

10.10.2019 18:47

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 köy terörden arındırıldı. Gün içinde Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Resulayn'daki Kişto köyü ve Aşağı Kişto KöyüYPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

SON OLARAK 3 KÖY DAHA KURTARILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'da 3 köy daha kurtarıldı.

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti. Böylece harekatın ikinci gününde YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 11 oldu.

AŞAĞI KIŞTO KÖYÜ DE ALINDI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da Aşağı Kişto köyü de kurtarıldı.

YPG'NİN İKMAL YOLU KESİLDİ

Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti. SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

KOMANDOLAR SINIRDAN GEÇTİ

Tel Abyad ve Resulayn'daki hedeflerin havadan imha edilmesinin ardından dün saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekata katıldı. Bölgeye sevk edilen askeri çekici, sınır duvarını kaldırdı.

Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye'ye geçiş yaptı. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; sahadaki komandoların, elektronik olarak işaretlediği koordinatlar doğrultusunda, ihtiyaç olan bölgeler "ani hava harekatı" ve "ani topçu atışı" ile vuruluyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekatta şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröristler Mardin ve ŞanlıurfaTeröristler Mardin ve Şanlıurfa'da sivilleri hedef aldı: 1'i bebek 6 kişi şehit oldu

Son dakika: YPGSon dakika: YPG'nin ikmal yolu kesildi! Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı

Sivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendiSivillere havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildiHain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İmha edildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 11 köy terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Akıncı Üssü davası
19:21 'Biyoetanol Projesi' çalışmaları iki ülkede aynı anda devam ediyor
19:22 Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek
19:26 Pompeo, Suudi Savunma Bakanı Yardımcısı bin Selman'la görüştü
19:25 İHA muhabiri yaralandığı roketli saldırıyı anlattı
19:25 Üzerine televizyon ünitesi düşen bebek hayatını kaybetti
19:20 Vali Gürel, iş adamları ile bir araya geldi
10.10.2019 19:29:12