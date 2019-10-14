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Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatında son durum ne?

14.10.2019 09:42Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.

SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak


'Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor' | Suriye devlet medyası


ABD Başkanı Trump: Avrupa IŞİD'lileri geri almalı


Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın


Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda ve tüm Tel Abyad'da kontrol sağlandı


Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek













Esad'a bağlı güçler sınıra konuşlandırıldı

Suriye devlet televizyonu, Türkiye sınırındaki Tel Tamer kentine "Türkiye'nin saldırılarına karşı koymak için" asker konuşlandırıldığını duyurdu.
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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, PKK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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