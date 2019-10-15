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Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu bir asker şehit düştü, 8 asker yaralandı.

15.10.2019 13:38Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi sonucu bir asker şehit düştü, 8 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından Münbiç'ten yapılan havan ve topçu ateşi sonucunda bir askerin şehit düştüğü, 8 askerin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Barış Pınarı Harekatı, Münbiç, Güncel

Kaynak: AA

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