Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Türkiye tarafından Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yandı... Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki yerleşim yerlerini hedef almıştı. Şanlıurfa ile Mardin'e düzenlenen roket ve havan saldırılarında biri bebek 6 kişi şehit olmuştu. Şanlıurfa'da 46, Mardin'de ise 24 kişide yaralanmıştı.