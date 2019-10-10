Haberler » Güncel » Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit oldu. Acı haberi, AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık, sosyal medya hesabından duyurdu.

10.10.2019 23:01

Türkiye tarafından Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlarda kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

AK Parti Malatya Milletvekili Öznür Çalık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğimiz yandı... Barış Pınarı Harekatı'nda Kahraman askerimiz Ahmet Topçu şehit düştü. Ruhun şad, mekanın cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ YERLEŞİM YERLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki yerleşim yerlerini hedef almıştı. Şanlıurfa ile Mardin'e düzenlenen roket ve havan saldırılarında biri bebek 6 kişi şehit olmuştu. Şanlıurfa'da 46, Mardin'de ise 24 kişide yaralanmıştı.

Son dakika: Barış Pınarı HarekatıSon dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı HarekatıSon Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan 219 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

ABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek TürkiyeABD Başkanı Trump, "3 seçenek var" diyerek Türkiye'yi tehdit etti

İspanyaİspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz

Macaristan, Türkiye karşıtı AB bildirisini neden bloke ettiğini açıkladıMacaristan, Türkiye karşıtı AB bildirisini neden bloke ettiğini açıkladı

ResulaynResulayn'da Milli Ordu'yu karşılarında gören YPG/PKK'lı teröristler silahlarını bırakıp kaçtı!

Suriye yönetiminde terör örgütü YPGSuriye yönetiminde terör örgütü YPG'ye iş birliği yanıtı: Ülkelerine ihanet edenlerle diyaloğa hazır değiliz

BMGKBMGK'da Türkiye'ye kınama oylaması, ABD ve Rusya'nın oyu ile veto edildi

YunanistanYunanistan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal çağrı: Son verin

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeliFransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye operasyona bir an önce son vermeli

Norveç, TürkiyeNorveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda bir askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Suriye, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
00:04 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın taşınma süreci
00:04 Barış pınarı harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)
00:04 Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
00:03 Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralı
00:02 Sudan Savunma Bakanı Ömer, Büyükelçi Neziroğlu ile görüştü
00:01 Dha yurt bülteni - 19
00:00 GÜNDEM ÖZETİ / 11 Ekim 2019
11.10.2019 00:05:48