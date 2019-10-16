Haberler » Spor » Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj

Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj

Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler, kendilerine asker selamı ile destek veren A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve şampiyon olan milli sporculara mesaj gönderdi.

16.10.2019 10:36Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerden milli sporculara mesaj
Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerler, kendilerine asker selamı ile destek veren A Milli Futbol Takımı futbolcuları ve şampiyon olan milli sporculara mesaj gönderdi.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan komandolar, kendilerine verdikleri asker selamı ile destek gönderen A Milli Futbol Takımı futbolcuları, Dünya Artistik Cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak ve Dünya Büyük Kadınlar Boks şpampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi unutmadı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Kahraman Komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var' başlığıyla paylaşılan videoda Al Abyad'da görev yapan komando askerleri milli sporculara ve tüm Türk milletine selam gönderdi. - İSTANBUL

Barış Pınarı Harekatı, A Milli Futbol Takımı, Suriye, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:13 Bülent Korkmaz: Merih ve Çağlar benden daha iyi
12:07 Judo müsabakaları sona erdi
12:12 Mert Hakan: Galatasaray'a karşı ilki başarmak istiyoruz
12:06 Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı 26 Ekim'de Kuşadası'nda başlıyor
12:06 İran'da Barış Pınarı'nı destekleyen futbolcuya men cezası
12:05 (Özel haber) Dünya şampiyonu cimnastikçilerin yeni hedefi: 2020 Tokyo Olimpiyatları
12:10 Menemenspor'da çifte sevinç
16.10.2019 12:14:07