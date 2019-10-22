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Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup

Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektupANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan Mehmetçiklere yazılan mektupları paylaştı.

22.10.2019 18:25
Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan Mehmetçiklere yazılan mektupları paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duygusal paylaşımda şehit çocuğunun yazdığı mektup okundu. Mektuptaki ifadeler ise şöyle:
"Merhaba asker abi benim adım Yusuf Cevher Erin, ben sizi çok seviyorum. Savaşıyorsunuz ülkemizi koruyorsunuz. Annemle size dua ediyoruz. Benim babam polis ama şehit oldu. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama siz şehit olmayın, savaşı kazanın teröristleri bitirin. Babamın intikamını alın. Babamın ismi Yusuf Erin."
Bakanlık ise karşılık olarak şu ifadeleri kullandı:
"Mektuplarıyla Kahraman Mehmetçiklerimizi yalnız bırakmayan başta minik öğrencilerimiz olmak üzere asil milletimize saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz."
Barış Pınarı Harekatı'nda görevde olan askerlere şehit çocuğundan mektup

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Kaynak: İHA

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