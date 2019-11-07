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Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik, bir süre önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Türkiye'deki her 4 elmadan birini üreten Eğirdir'den anlamlı bir destek geldi.

07.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:24 Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e 26 ton Eğirdir elması
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridoruna yönelik, bir süre önce başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e Türkiye'deki her 4 elmadan birini üreten Eğirdir'den anlamlı bir destek geldi. 'Komando Mabedi' olarak anılan Eğirdir ilçesine bağlı köylerden sağlanan yaklaşık 26 ton elma, harekatta görevli askerlere gönderilmek üzere tırlara yüklenmeye başlandı. Elma yüklemesinin ardından, sevkiyat aracının akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıkacağı belirtildi.

TSK'nın komandolarına verdiği önemli eğitimlerde, Türkiye'deki en zorlu ve sayılı eğitim bölgelerinden olan Eğirdir ilçesi, kahraman askerlere gönül desteğinde bulundu.

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin organizesi ile birlikte, Eğirdir'in köylerinden sağlanan 26 ton elma, İlçe Özel İdare Müdürü Selim Müftüler ve belediye şirket müdürlerinden Ömer Yılmaz eşliğinde, bugün Şanlıurfa'daki Ceylanpınar ve Akçakale'de bulunan Mehmetçiklere gönderilmek üzere yola çıktı.

Sağlanan elmalar ve sevkiyatın gerçekleşmesine, Eğirdir'e bağlı Ağılköy, Akdoğan, Balkırı, Beydere, Çay, Eyüpler, Kırıntı, Mahmatlar, Sevinçbey, Sorkuncak, Tepeli ve Yukarı Gökdere köylerinin yanı sıra, özel şirketler de destek verdi. - ISPARTA

Barış Pınarı Harekatı, Eğirdir, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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