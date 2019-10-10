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Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 174 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 174 olduANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu duyurdu.

10.10.2019 20:47
Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 174 oldu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı'nın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 174 olduğunu duyurdu.
MSB, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni bilgiler paylaştı. MSB'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'daki bir sığınağa düzenlenen hava harekatında 19 PKK/PYD-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Böylelikle harekatın başından itibaren etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 174 oldu." denildi.
Paylaşımda, harekata katılan uçakların görüntülerine de yer verildi.
Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 174 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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