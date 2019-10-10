Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 2 köy ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde devam ediyor. Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı. Bölgede intikal devam ederken Resulayn'da 2 köy ele geçirildi.

SINIRDA SICAK SAATLER

Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi. Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

OPERASYON BAŞARILI DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün gece başladı. Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

TÜRK JETLERİ BOMBALADI

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etmişti.

İHA VE SİHALAR DA DESTEK VERİYOR

Hava harekatı kapsamında yurdun çeşitli yerlerindeki üs komutanlıklarından havalanan jetler belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının (HİK) eşlik ettiği hava harekatı sırasında tanker uçakları havada hazır bekledi. İHA ve SİHA'ların da görev aldığı ilk hava harekatı boyunca belirlenen 40'tan fazla hedef savaş uçaklarınca imha edildi.

##12512354#