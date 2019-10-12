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Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün lojistik faaliyet yürüttüğü M4 kara yoluna ulaşıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO, YPG/PKK'nın lojistik ve ticari faaliyetler için kullandığı M4 kara yoluna ulaştı. Politika Uzmanı Yusuf Erim, daha önce yaptığı açıklamada M4 kara yolunun kontrole alınması durumunda PKK'ya büyük darbe vurulacağını söylemişti.

12.10.2019 09:46

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle ilerleyen Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü işgalindeki Münbiç ve Kamışlı ilçelerini bağlayan stratejik M4 kara yoluna vardı.

HAREKAT SON SÜRAT DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO, M4 KARA YOLUNA ULAŞTI

Harekat'ın 4. gününde SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle güneyde daha derin bölgelere ilerlemeyi başardı. SMO askerleri, harekatın en stratejik hedeflerinden biri olan M4 kara yoluna ulaştı.

M4 KARA YOLUNUN STRATEJİK ÖNEMİ

M4 kara yolu, terör örgütü YPG/PKK'nın Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç'ten, Suriye-Türkiye-Irak sınırı üçgenindeki Kamışlı ilçesine kadar uzanarak stratejik kara yolu bağlantısını sağlıyor. Halep-Haseke yolu olarak da bilinen M4, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta. YPG/PKK, söz konusu kara yolunu, lojistik ve ticari faaliyetleri için kullanıyor.

PKK/PYD'YE BÜYÜK DARBE

TRT WORLD Politika Uzmanı Yusuf Erim, daha önce yaptığı açıklamada M4 kara yolunun Türkiye'nin kontrolüne girmesi durumunda terör örgütü PKK/PYD'ye çok büyük darbe vurulacağını belirtmişti.

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Barış Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün lojistik faaliyet yürüttüğü M4 kara yoluna ulaşıldı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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